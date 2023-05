Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Mehedinti, suspectat ca a sustras cabluri din cupru, ce asigurau semnalizarea si dirijarea circulatiei feroviare, a fost retinut. Anchetatorii au stabilit ca a fost pusa in pericol circulatia feroviara, potrivit news.ro.”La data de 23 mai a.c., politistii Serviciului de Politie…

- ”La data de 23 mai a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Feroviare cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, la locuinta unui barbat, din comuna Simian, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat”,…

- Un nou incident s-a produs luni dimineața pe calea ferata. O locomotiva a luat foc in județul Dambovița. Incendiul a izbucnit la locomotiva unui tren de marfa in comuna Tartașești. „La momentul sosirii echipajelor de interventie, incendiul se manifesta in camera motoarelor. Focul a fost localizat rapid…

- La data de 13 martie 2023, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au identificat un barbat de 48 de ani, din municipiul Sibiu, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt care a fost sesizata poliției la data de 30 decembrie 2022. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca in urma unor…

- La data de 11 martie 2023, polițiștii din Cugir au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 21 de ani, din comuna Mihalț, județul Alba, care locuiește fara forme legale in Cugir și care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat, fapta sesizata poliției la data de 19 noiembrie…

- Un marocan in varsta de 49 de ani s-a culcat pe șinele de cale ferata din fața unei gari din provincia lombarda Monza-Brianza, și a adormit,fapt ce a dus la blocarea circulației feroviare și a provocat intarzieri semnificative, relateaza Ziare.com.Barbatul se afla sub influența bauturilor alcoolice,…

- Un barbat din Constanța s-a ales cu dosar penal pentru ultraj dupa ce a amenintat luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale aflati intr-o misiune. Imagini de la incident au devenit virale pe rețelele de socializare și il surprind pe barbat care a traversat prin loc nepermis un bulevard din Constanta…