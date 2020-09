Deși ne apropiem de un an de cand s-a descoperit coronavirusul SARS-CoV-2, nu exista inca un tratament care sa salveze pacienții infectați. S-a mai descoperit totuși ca și un tratament pentru artrita reumatoida, Barictinib, administrat impreuna cu redemsivir, reduce perioada de recuperare a bolnavilor de COVID-19. Medicamentul Barictinib, comercializat sub numele de Olumiant, este produs de compania Eli Lilly. Administrat impreuna cu redemsivir, reduce perioada de recupare a bolnavilor cu o zi, conform Reuters. Remdesivir a fost autorizat de urgenta in Statele Unite in luna mai, dupa ce datele…