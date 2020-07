Un medicament experimental a oprit agravarea simptomelor COVID-19 în 79% din cazuri Medicamentul experimental este denumit tehnic SNG001 si contine o formula de interferon-beta, o proteina naturala care regleaza reactiile antivirale. Proteina este utilizata si ca tratament contra sclerozei multiple. Acesta a fost testat pe pacientii bolnavi de COVID-19 care necesitau oxigen. Trei persoane care au participat la studiu au murit din cauza Covid-19 dupa ce au fost selectate aleatoriu pentru primirea unui produs placebo. Rezultatele studiului arata ca agravarea simptomelor a fost evitata la 79% dintre pacientii carora li s-a administrat medicamentul. Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

