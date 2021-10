Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii prahoveni fac, joi, descinderi in mai multe localitați din județ, in special in zona rurala, intr-un dosar privind vaccinari fictive. Sunt vizate mai multe centre de vaccinare, iar peste 40 de persoane vor fi duse la audieri, inclusiv asistenți medicali. Ancheta in acest caz a inceput in…

- Astazi, 3 septembrie, Turul Romaniei la ciclism ajunge la Brașov, trecand prin mai multe localitați din județ. Traseul din acest an numara peste 800 de km și trece prin orașe precum Lugoj, Hunedoara, Deva, Oraștie, Sebeș, Sibiu, Agnita, Fagaraș, Rașnov, Brașov, Ploiești. Aproximativ 120 de ciclisti…

- Guvernul a adoptat luni o ordonanța care pemite incheierea unor acte adiționale la contractele derulate cu bani publici, care sa ajusteze prețurile in funcție de cele ale materialelor de construcții. Fara aceasta soluție, multe dintre construcții ar risca sa nu fie terminate, spune Cseke Attila. Romania…

- Un turist ratacit intre Piatra Arsa și Sinaia a fost gasit, dupa 3 zile de cautari disperate, acasa. „Noi nu mai putem spune nimic, astfel de situații depașesc capacitatea noastra de ințelegere…”, spun salvamontiștii. Turistul a disparut sambata pe traseul Piciorul Pietrei Arse, iar cautarile acestuia…

- Centrul Infotrafic al IGPR informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe sensul de urcare al DN1 Ploiesti - Brasov, intre localitatile Nistoresti si Comarnic, precum si intre Sinaia si Busteni, dar trafic intens este si pe sensul de coborare, intre Predeal si Busteni, potrivit Agerpres.…

- Distrugeri importante pe Valea Prahovei. Ploile torențiale de noaptea trecuta au adus cu ele munți de namol, resturi și gramezi de lemne pe drumuri și in casele localnicilor din Bușteni și Sinaia. Oamenii s-au chinuit toata ziua sa scoata apa și malul din case și gradini. Iata ce a ramas dupa inundații…

- Politistii si procurorii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, marti, 11 perchezitii domiciliare, in Prahova si Brasov, la persoane banuite ca au vandut droguri de risc si mare risc in statiunile de pe Valea Prahovei. Potrivit unor comunicate emise de Inspectoratul Judetean…