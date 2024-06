PSD preia de la liberali conducerea Consiliului Județean și trei orașe importante din Prahova! La Ploiesti, castigatorul este Mihai Politeanu, sustinut de Miscarea Noi, ploiestenii V. S. Rasturnari de situații majore in urma alegerilor din 9 iunie: Partidul Social Democrat Prahova preia de la liberali atat conducerea Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu urmand sa-i ia locul liberalului Iulian Dumitrescu, cat și trei orașe importante – Campina, Bușteni și Azuga! Pe de alta parte, un independent susținut de Mișcarea Noi, ploieștenii – Mihai Polițeanu – a primit cele mai multe voturi din partea ploieștenilor, acesta urmand sa devina primarul municipiului reședința de județ. In… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

