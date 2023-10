Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, din județul Bacau. Un medic de 53 de ani s-a aruncat de la etajul intai al unitații spitalicești, dupa o cearta cu soția.

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, județul Bacau, a fost scena unui incident bizar. Un doctor de 53 de ani s-a aruncat de la etajul intai al unitații spitalicești. Din fericire, s-a ales doar cu julituri și vanatai. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Bacau, doctorul, cu o vechime…

- Ministrul de interne al Turciei Ali Yerlikaya a declarat duminica ca doi teroriști au comis un atac cu bomba in fața cladirii ministerului din Ankara, adaugand ca unul dintre ei a murit in explozie, iar celalalt a fost „neutralizat” de autoritațile de acolo. Pe rețelele de socializare au aparut imagini…

- Un barbat din Capitala este cercetat, sub control judiciar, dupa ce și-a aruncat cainele de la balconul apartamentului, situat la etajul cinci al unui bloc din Sectorul 2. Animalul a murit in urma ranilor suferite. Barbatul ar fi facut acest gest in urma unui conflict cu sotia. Politia Capitalei a anuntat,…

- Un barbat vorbitor de limba rusa a atacat un grup de copii in orașul german Einbeck pentru ca vorbeau ucraineana. Mai mult, acesta a aruncat unui copil de 10 ani peste balustrada unui pod intr-un canal. A fost deschisa o ancheta privind tentativa de omor, relateaza Ukrainska Pravda și Die Welt. ????…

- Blocul National Sindical (BNS) anunta ca joi dimineata au loc proteste spontane la mai multe administratii fiscale din tara. ”La aceasta ora au loc proteste spontane in mai multe administratii fiscale din tara – Dolj, Bacau, Alba, Baia-Mare”, a anuntat joi BNS. Sindicalistii din administratiile fiscale…

- Ancheta la Poliția Constanța, dupa ce s-a aflat ca oamenii legii l-au oprit pe Vlad Pascu de doua ori inainte ca tanarul drogat sa provoace tragedia de la 2 Mai. In plus, la pensiunea la care a stat tanarul drogat au fost gasiți și alți tineri, consumatori de droguri. Conducerea MAI și a Poliției va…

- Barbatul care s-a inecat vineri la Costinesti era operator la o televiziune din București. El avea 43 de ani. El a intrat in mare, desi steagul rosu, care indica inotul interzis, era arborat la mal. La un moment dat, turistii i-au zarit trupul plutind, adus cel mai probabil de valuri la mal. Sotia lui…