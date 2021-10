Stiri pe aceeasi tema

- Medicul cardiologic Vasile Radulescu, din București, a transmis joi dimineața un mesaj catre primarul Capitalei Nicușor Dan, care a explicat la PRO TV ca inca nu a reușit sa se vaccineze impotriva COVID pentru ca s-a infectat și „nu a avut timp fizic” sa-și faca analizele, ca ”ar conta enorm” daca ar…

- Medicul Vasi Radulescu le transmite celor care nu vor sa se vaccineze sa nu se lase influențați de emoții. Nu așteptați un deces in familie. Oricat nu credeți, e foarte probabil, a spus medicul care se declara vinovat de faptul ca nu a reușit sa convinga o persoana sa se vaccineze. Medicul…

- Soluții marca administrația Nicușor Dan. In contextul numeroaselor avarii care au loc, directorul Termoenergetica i-a sfatuit pe bucureșteni sa-și monteze calorifere electrice și boilere. „Avariile pot aparea oriunde. Am avut saptamana trecuta cateva zile in care nu am avut apa calda si caldura. Pentru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a lansat sambata un apel la mass-media, in special la televiziuni și radiouri, pentru a nu promova afirmațiile celor care dezinformeaza și care ii indeamna pe alții sa nu se vaccineze, afirmand ca „trebuie oprit microfonul” macar doua-trei…

- Bucureștiul și Arena Naționala sunt gazdele celei de-a zecea ediții ale turneului The International, o competiție de eSports la participa cele mai bune 18 echipe din lume. Deși prezența spectatorilor nu este permisa, din cauza pandemiei, acesta este cel mai important turneu de Gaming care se desfașoara…

- „Pare ca il luam pe N. Dan la rost despre viziunea privind Bucurestiul. Florin, sper ca nu il ia la rost Silviu Mototolea care conduce PNL Sector 4 si PNL Bucuresti sau Horia Scarlat sustinut de PNL Sector 2, un om pe care l-am vazut extrem de implicat, cu metodele lui, in desfasurarea alegerilor de…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca a obtinut avizul de la Ministerul Culturii pentru curatarea statuilor din Parcul Cismigiu si procedura a inceput cu „clasicii literaturii romane”. „Chipuri mai luminoase pentru Mihai Eminescu si Ion Creanga in Parcul Cismigiu”, a scris edilul pe Facebook.…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca a obtinut avizul de la Ministerul Culturii pentru curatarea statuilor din Parcul Cismigiu si procedura a inceput cu „clasicii literaturii romane”. „Chipuri mai luminoase pentru Mihai Eminescu si Ion Creanga in Parcul Cismigiu”, a scris edilul pe Facebook. Postarea…