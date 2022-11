Stiri pe aceeasi tema

- Sefa clinicii de Dermatovenerologie din cadrul Spitalului "Sfantul Spiridon" din Iasi, dr. Carmen Solovastru, a fost concediata. Conducerea spitalului a stabilit in urma unei anchete ca "Din analiza evolutiei consemnate in foile de observatie nu reiese justificarea unei spitalizari prelungite". Parinții…

- Sefa clinicii de Dermatovenerologie din cadrul Spitalului "Sfantul Spiridon" din Iasi, dr. Carmen Solovastru, a fost demisa din functie dupa ce s-a constatat ca si-a internat parintii in sectia in care lucra 1.229 de zile, cumulat, pe parcursul a sase ani, anunța Agerpres. Fii la curent cu…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a ajuns in grija medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, unitate spitaliceasca in care, in urma investigațiilor de specialitate, a fost diagnosticat cu leptospiroza și supus unui tratament. Tanarul s-a prezentat la spitalul din Iași in…

- O femeie in varsta de 35 de ani a cazut secerata pe strada, in timp ce iși ducea copilul la școala, și a intrat in stop cardio-respirator.Din cate se pare, cand a cazut, femeia a fost observata de un medic ce trecea pe acolo intamplator. Acesta ar fi inițiat manevrele de resuscitare, pana la venirea…

- O femeie in varsta de 35 de ani a cazut secerata pe strada, in timp ce iși ducea copilul la școala, și a intrat in stop cardio-respirator.Din cate se pare, cand a cazut, femeia a fost observata de un medic ce trecea pe acolo intamplator. Acesta ar fi inițiat manevrele de resuscitare, pana la venirea…

- O femeie a ajuns in stare grava la Spitalul de Urgențe „Sfantul Spiridon” din Iași, dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul intr-o rapa de zece metri, in localitatea Coropceni, din județul Iași.

- Un copil in varsta de 1 an a fost transferat de la un spital din judetul Neamt la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi, dupa ce a fost oparit din greseala cu supa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pacientul diagnosticat cu malarie și internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași are dureri intense de cap, febra si dureri musculare. Medicii spun ca, netratata la timp, boala da complicatii severe.