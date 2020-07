Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Valentin Boldea, medic primar si fostul director al Directiei de Sanatate Publica Galati, infirma informatiile conform carora un barbat de 45 de ani ar fi refuzat internarea in spital dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, iar dupa doua zile a decedat.

- Un galațean de 45 de ani, care avea obezitate de gradul 3 și a ieșit pozitiv la coronavirus, a murit la cateva ore dupa ce a refuzat internarea. El a fost depistat ca fiind infectat cu virusul SARS-CoV-2 duminica, iar marti s-a prezentat la spital, insa a refuzat internarea sustinand ca se simte bine.…

- Aproximativ 90% dintre persoanele diagnosticate cu virusul COVID-19 in judetul Botosani refuza internarea in spital, prevalandu-se de decizia Curtii Constitutionale a Romaniei in privinta internarii obligatorii, a declarat, marti, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica, Monica Adascalitei.…

- Femeia de 83 de ani din comuna Magura Ilvei, care în data de 7 mai a fost confirmata ca fiind infectata cu noul coronavirus, dar a refuzat internarea în spital, a decedat luni, a confirmat pentru AGERPRES sefa Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bistrita-Nasaud, Anca Andritoiu. …

- Boris Johnson, premierul Regatului Unit, a dezvaluit ca guvernul britanic a facut planuri de urgența pentru moartea sa, intrucat starea lui s-a deteriorat in timp ce lupta cu COVID-19 in spital luna trecuta. Intr-un interviu acordat ziarului The Sun duminica, Johnson a spus ca medicii i-au dat „litri…