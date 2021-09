Stiri pe aceeasi tema

- Specialistul recomanda autoritaților locale sa protejeze populația de posibilele infecții. Conform specialistului, persoanele in varsta și cu boli asociate sunt predispuse la infecția cu acest virus.In plus, aceste cazuri sunt mai intalnite in zonele rurale și mai puțin in cele urbane, din cauza lipsei…

- Persoanele surprinse de viitura in campingul Zanoaga nu sunt evacuate. Conform ISU Dambovița, acestea raman in continuare in camping. Casuțele Post-ul Turiștii campați la Zanoaga raman in casuțe. DJ 714 a fost deblocat in zona, dar este afectat in Cheile Tatarului apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Vaccinul contra Covid-19 de la Pfizer/ BioNTech nu creste riscul de probleme cardiovasculare grave (infarct, AVC sau embolie pulmonara) la persoanele cu varsta de peste 75 de ani, potrivit unui studiu francez oficial facut public luni, informeaza AFP. Rezultatele acestui studiu “sugereaza…

- Practicarea sportului nu numai ca intareste sistemul imunitar, ci chiar ajuta vaccinurile. Acest lucru se sustine intr-un articol din revista stiintifica The Conversation, semnat de Sebastian Chastin, profesor la Glasgow Caledonian University (Scotia). Potrivit unui studiu, ”In 35 de studii, activitatea…

- Persoanelor care nu s-au vaccinat anti-COVID-19 nu ar trebui sa li se permita sa calatoreasca sau sa participe la alte activitati, întrucât raspândesc virusul si sunt un pericol pentru cei din jur, chiar daca se testeaza, a declarat sâmbata…

- Persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid-19 nu ar trebui sa li se permita sa calatoreasca sau sa participe la alte activitati, pentru ca raspandesc virusul si sunt un pericol pentru cei din jur, a declarat Peter Heinz, un cunoscut medic german.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nu a inteles nimic cand a vazut ca secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Cosmin Baciu, a fost demis la scurt timp dupa ce a fost numit in aceasta functie. "In cadrul negocierilor, la Ministerul Sanatatii PNL este reprezentat de doi secretari…

