Un meci cât o calificare! Faceți-ne mândri de voi! Naționala U21 a Romaniei va disputa astazi, 17 noiembrie, acasa, o partida pe „ viața și pe moarte“ contra reprezentantei similare a Danemarcei, intr-un meci contand pentru grupa 8 din campania de calificare la EURO U21. Meciul din aceasta seara va incepe la ora 20.30 (PRO TV), iar victoria este esentiala pentru a obține „biletele“ pentru EURO. Tricolorii pregatiti de Adrian Mutu au un moral excelent inaintea acestei confruntari cu Danemarca. Asta dupa ce in ultimul joc oficial s-au impus fara drept de apel in fața Maltei, scor 4-1, in luna octombrie. Menționam, totodata, ca Romania poate avea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Alex Campanu, se afla in lotul Romaniei de tineret pentru meciul decisiv cu Danemarca. El a fost intervievat de reprezentanții FRF cu privire la acest joc și considera ca echipa lui Adi Mutu are șanse mari sa caștige cu nordicii și sa mearga la turneul final.…

- Naționala U21 a Romaniei va susține, saptamana viitoare, unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de an. Tricolorii lui Adi Mutu se vor duela cu Danemarca, intr-un joc decisiv pentru calificarea la Campionatul European din 2021. Daca nordicii sunt deja calificați inainte de meciul cu Romania,…

- Naționala de fotbal Under 21 a Romaniei are o șansa mare de a se califica la Campionatul European ce va avea loc anul viitor in Ungaria și Slovenia. Dupa victoria obținuta in fața Maltei, marți seara, de „tricolorii mici”, scor 4-1, Romania a avut noroc și la jocul rezultatelor. Remizele Polonia – Bulgaria…

- Reprezentativa de tineret a Romaniei a castigat cu 4 1 contra Maltei.Doi dintre componentii FC Viitorul, George Ganea si Alexandru Matan, au reusit sa marcheze, in aceasta seara, in victoria categorica a Nationalei de tineret a Romaniei, de pe teren propriu, scor 4 1, cu Malta U21, in preliminariile…

- Antrenorul echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, care nu va sta pe banca tehnica la meciul cu Malta dupa ce a fost contact direct cu un membru al staff-ului tehnic testat pozitiv cu virusul Sars-CoV-2, le-a transmis un mesaj jucatorilor, subliniind ca ei trebuie sa se gandeasca doar…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei intalneste astazi, de la ora 18.30 (Prima TV), in deplasare, selectionata Ucrainei, intr-un meci din cadrul etapei a 8-a din Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European din 2021. In cazul unei victorii in aceasta seara, coroborata cu un succes cu Malta…

- Rangers o va infrunta pe Ross County, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 10 din campionatul Scoției. Meciul va incepe la ora 17:00 și va putea fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. Rangers a coborat pe poziția secunda in Scoția dupa victoria celor de la Celtic de astazi (2-0 cu St. Johnstone),…

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova, Valentin Mihaila, se afla in cantonamentul Romaniei U21, pentru o dubla actiune din cadrul preliminariilor Euro 2021. Nationala de tineret intalneste vineri, 4 septembrie, pe Finlanda U21, si marti, 8 septembrie, pe Malta. Ambele meciuri se vor desfasura in…