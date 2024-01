Stiri pe aceeasi tema

- Viața liderului opoziției din Coreea de Sud, Lee Jae-myung, care a fost injunghiat in gat, marți, in timpul unei vizite in orașul Busan, nu e pusa in pericol, au anunțat medicii, potrivit BBC.

- Un martor ocular, Cesar Marquez, in varsta de 33 de ani, se afla la o intalnire cu aproximativ 70 de studenți, cand a izbucnit o impușcatura mortala la Universitatea din Nevada, miercuri (6 decembrie). Activistul politic și studenții au incuiat ușa, au stins lumina și s-au ascuns sub mese, a spus el…

- Membri ai Partidului Democrat din opoziția albaneza au aprins, luni, fumigene și au provocat un mic incendiu in mijlocul parlamentului, intr-o incercare eșuata de a impiedica camera sa voteze bugetul pe 2024, potrivit Reuters. Amalia C. The post Opoziția din Albania a incendiat Parlamentul appeared…