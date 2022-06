Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a condamnat, intr-un mesaj pe Twitter, faptul ca fortele ruse au distrus al doilea cel mai mare terminal de cereale din Ucraina, la Mykolaiv, afirmand ca este un alt atac rusesc cu rachete care contribuie la criza alimentara globala. Inaltul Reprezentant al […] The post Un mare terminal de cereale din Ucraina, distrus de ruși. Joseph Borrell: Un atac care contribuie la criza alimentara globala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .