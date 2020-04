Stiri pe aceeasi tema

- Antiviralul Remdesivir, cea mai noua speranta a cercetatorilor din intreaga lume pentru combaterea virusului Covid-19, ar putea fi produs si in Romania, daca va fi nevoie. „Medicamentul, din cate stiu, este sub patent, il poate produce o singura companie in lume, de compania originatoare. Stiu ca mai…

- China face eforturi pentru a gasi o soluție la Coronavirus, iar de vineri a inceput primele teste ale unui vaccin impotriva Covid-19 pe un grup de 108 oameni din Wuhan. Cei 108 oameni s-au oferit voluntar sa participe la acest test, au varste intre 18 și 60 de ani și toți sunt din orașul din care a…

- David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania, a facut un anunț important in lupta pe care omenirea o duce impotriva noului tip de coronavirus. „In Israel sunt in faza de testare maști care nu doar ca blocheaza virusul COVID-19, ci il și ucid”, a fost anunțul facut de Ambasadorul Israelului in Romania…

- China a finalizat cercetarile clinice ale Favipiravir, un medicament antiviral care a demonstrat eficacitate clinica impotriva bolii provocate de noul coronavirus, COVID-19, a anuntat marti un oficial citat de agentia Xinhua.

- Unele vaccinuri impotriva noului coronavirus dezvoltate de universitati din China ar urma sa ajunga in cel mai scurt timp in faza de teste clinice sau ar putea fi chiar puse la dispozitie pentru utilizare in situatii de urgenta, a indicat marti un oficial chinez citat de Xinhua. Un vaccin bazat pe vectorul…

- Italia a anunțat la inceputul saptamanii cel mai mare numar de imbolnaviri cu coronavirus inregistrat in 24 de ore de la inceputul epidemiei in aceasta țara: 1.797 de cazuri confirmate și 97 de noi decese, cifre ingrijoratoare, care se apropie de cele pe care le anunța China in varful crizei sale…

- Cercetatorii americani au facut anunțul: a aparut vaccinul impotriva COVID-19. Moderna Therapeutics, o companie de biotehnologie din Cambridge, Massachusetts, a livrat primele loturi de vaccin pentru COVID-19, informeaza The Times. Vaccinul a fost creat in doar 42 de zile de la primirea din China a…