Lansand una dintre cele mai vehemente critici la adresa actiunii militare a Kremlinului, Tinkov a sustinut ca 90% dintre rusi sunt impotriva razboiului. Tinkov este unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori din Rusia si a fondat Tinkoff Bank in 2006. El a locuit in afara Rusiei in ultimii ani. „Trezindu-se cu mahmureala, generalii si-au dat seama ca au o armata de rahat. Si cum sa fie buna armata daca orice altceva in tara este rahat si ingropat in nepotism si servilism?”, a scris pe Instagram Tinkov, in varsta de 54 de ani. Omul de afaceri, care a fost vizat de sanctiunile occidentale, a adaugat: “Nu…