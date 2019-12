Stiri pe aceeasi tema

- Un lup este suspectat ca a mancat un cangur domesticit si a muscat un altul in timpul unui atac pe timpul noptii la Balen, in nord-estul Belgiei, a declarat miercuri pentru AFP un specialist in fauna salbatica.Cangurul disparut este "probabil mort", mancat "drept masa de Craciun" de catre…

- Un lup este suspectat ca a mancat un cangur domesticit si a muscat un altul in timpul unui atac pe timpul noptii la Balen, in nord-estul Belgiei, a declarat miercuri pentru AFP un specialist in fauna salbatica. Cangurul disparut este "probabil mort", mancat "drept masa de Craciun" de catre…

- Statele Unite au anunțat luni, prin intermediul unui oficial de rang inalt din cadrul Administrației Trump, ca nu sunt de acord cu utilizarea „nejustificata a forței” de catre autoritațile de la Hong Kong in timpul protestelor de luni, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Declarațiile oficialului,…

- Cu toții cunoaștem gustul dulce al inșelaciunii de succes in timpul școlii. Cu timpul, elevii au devenit tot mai inventivi in a frauda examenele, dar aceste poze arata ca nici profesorii nu se lasa mai prejos.

- O pacienta a suferit arsuri grave, intr-o sala de operație de la Spitalul „Sfanta Maria” din Capitala. dupa ce un dispozitiv medical a luat foc, potrivit digi24.ro.Incidentul a avut loc in timpul unei intervenții care ar fi trebuit sa fie banala. Femeia venise la spital pentru a-si…

- Un instructor auto din Constanța s-a ales cu dosar penal, dupa ce s-a urcat baut la volan. Polițistul cu care instructorul se afla in mașina a fost cel care a simțit mirosul puternic de alcool și și-a chemat colegii de la Rutiera. Aceștia l-au testat, iar rezultatul a fost 0.

- Centrul de Permanenta din zona ”Tic Tac” a cartierului Ostroveni asigura servicii medicale gratuite noaptea, intre orele 20.00 – 8.00. Serviciul de asistenta este realizat prin intermediul a 14 medici. La sfarsit de saptamana, programul este de vinerea, de la ora 20.00, pana lunea, la ora 8.00. In timpul…

- Primit triumfalist la Sala Sporturilor de catre susținatorii liberali, președintele Klaus Iohannis a afișat un zambet optimist, atat in timpul cuvantarilor premierului desemnat de el, Ludovic Orban, și celorlalți lideri PNL dar și in timpul propriului discurs. Acesta a anunțat ca “pesediștii vad venind…