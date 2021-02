Un locuitor din Permi a cerut să fie asigurat de dragoste nefericită Un locuitor din Permi s-a dresat companiei de asigurari "Yugoria" pentru a se asigura de dragoste nefericita, dar a fost refuzat, a spus asiguratorul. Barbatul a vrut sa se asigure in cadrul programului de asigurare de accidente și boli. In mesaj este explicat faptul ca astazi nu exista o ințelegere clara a ce inseamna dragoste nefericita - din care cauza clientul și a fost refuzat. "Asigura Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

