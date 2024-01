Stiri pe aceeasi tema

- Un trup a fost gasit ingropat in zapada, in timp ce celalalt a fost recuperat dintr-un lac, dupa avalanșa la o inalțime de aproximativ 2.200 de metri, in zona Val Formazza din regiunea Piemont din Italia, a anunțat grupul de salvare alpin CNSAS intr-un comunicat, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.O…

- Un atac aerian israelian a ucis sase palestinieni la Jenin, in Cisiordania, a anuntat duminica dimineata ministerul sanatatii din cadrul Autoritatii Palestiniene, citat de agentiile de presa internationale. Televiziunea oficiala palestiniana, preluata de Reuters, precizeaza ca patru din cei sase erau…

- Aproximativ 18.000 de palestinieni au fost uciși și 49.500 au fost raniți in atacurile israeliene asupra Fașiei Gaza incepand cu 7 octombrie, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații din Gaza, citat de Reuters. Purtatorul de cuvant, Ashraf Al-Qidra, a mai declarat pentru televiziunea…

- Angajații Organizației Națiunilor Unite au pastrat luni un minut de reculegere pentru a-i onora cei peste 100 de colegi uciși in Gaza, de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas luna trecuta, cel mai mare numar de angajați umanitari uciși din istoria de 78 de ani a organizației, transmite Reuters.

- O rezolvare mai rapida a luptelor din Gaza ar putea ajuta la limitarea dezbinarilor civile ce ar risca sa-i stimuleze pe oameni sa se alature militantilor palestinieni, a declarat principalul consilier militar al presedintelui american Joe Biden, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . Generalul Charles…

- Armata israeliana si-a intensificat bombardamentele asupra Fasiei Gaza in ultimele 24 de ore, omorand in noaptea de sambata spre duminica alți doi membri de rang inalt ai Hamas, precum si alti militanti ai gruparii islamiste palestiniene.

- Douazeci si noua de cetateni ai Statelor Unite au murit in atacuri ale Hamas in Israel, a confirmat sambata un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american, citat de Reuters. Anterior, 27 de morti fusesera confirmati in urma violentelor, scrie news.ro. Purtatorul de cuvant…

- Cel putin 2.269 de palestinieni au fost ucisi si alti 9.814 au fost raniti in atacuri israeliene in Fasia Gaza si Cisiordania, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii palestinian, citat de Reuters si AFP.