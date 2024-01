Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Olt. O femeie a murit strivit in propria mașina, dupa ce un limitator de inalțime s-a prabușit. Femeia se afla in mașina cu alte doua persoane, care au fost transportate la spital. Ea a fost gasita in stop cardio-respirator, iar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a o salva.

- Un barbat de 33 de ani din Galati a decedat, miercuri dimineata, si alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident pe DN 2 – E85, la iesirea din municipiul Adjud, in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara cu sapte locuri si un TIR, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie…

- O tanara a murit si alte trei persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit violent pe DN 6, in judetul Teleorman, scrie Cronicadeteleorman. Accidentul a avut loc pe Drumul European 70, in zona localitatii Peretu din judetul Teleorman, in eveniment fiind implicate doua autoturisme. …