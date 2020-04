„A fost formularea repetata cu care mi s-a adresat azi, in calitate de lider de grup al PNL, președintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu!”, a scris Florin Roman. „Așa vorbește liderul PSD cu cei care ii spun verde in fata adevarul, cu cei care ii sunt adversari politici! Teoretic, acest impostor care i-a slugarnicit pe Omar Hayssam și Liviu Dragnea ocupa a treia funcție in statul roman!”, a adaugat Roman. La finalul postarii, deputatul PNL a reamintit despre exprimarea nefericita a fostului președinte Ion Iliescu, in august 1992, cand i-a spus unui jurnalist „Mai animalule”. „Așadar,…