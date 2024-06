Stiri pe aceeasi tema

- Sunt din nou tensiuni intre liderii coalitiei de guvernare. Desi premierul Marcel Ciolacu anunta ca de la 1 septembrie se va modifica plafonul peste care se impoziteaza pensiile romanilor, Nicolae Ciuca spune ca nu stie nimic despre o astfel de masura.

- Premierul a anunțat! Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca de la 1 septembrie, odata cu recalcularea pensiilor, se va modifica si plafonul peste care se impoziteaza pensiile, prag care acum este de 2.000 de lei. Ciolacu a fost intrebat la Realitatea Plus daca s-a facut analiza cu privire la impozitarea…

- Datele din ultimele luni arata o tendința de ușoara scadere a numarului de bugetari, insa numarul este in continuare mai mare fața de cel in momentul preluarii guvernarii de Nicolae Ciuca, apoi de Marcel Ciolacu, așa-zisa austeritate in sectorul public fiind lipsita de eficiența pe acest segment.In…

- ”Datele din primul trimestru arata clar: avem o majorare a incasarilor din contribuțiile sociale cu peste 22%! Acesta este efectul creșterii numarului de locuri de munca și a salariilor. Vom asigura plata integrala a pensiilor recalculate, banii, de altfel, sunt deja prinși in buget pentru intreg capitolul…

- ”Incep cu anuntul ca suntem in grafic astfel incat toate pensiile sa fie achitate, cum am promis, inainte de Paste”, a anuntat premierul in deschiderea sedintei Executivului. Premierul a dat asigurari ca Guvernul are bani pentru plata pensiilor recalculate. ”Ii asigur pe romani ca ramanem la fel de…

- Pensiile vor fi platite in avans! Guvernul a decis, joi, ca pensiile aferente lunii mai se platesc inaintea sarbatorilor pascale, iar Casa Nationala de Pensii Publice va vira banii pana in 30 aprilie catre Posta Romana si banci. Valoarea totala a pensiilor se ridica la 9.331.399 mii de lei, conform…

- Marius Budai a spus daca mai sunt bani sau nu pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2024. Care este adevarul? Conform declarațiilor facut de anterior de Marcel Boloș, ministrul de Finanțe din partea partidului liberal, se preconizeaza o situație economica dificila dupa anul 2024, etichetand-o…

- Potrivit declarațiilor lui Anton Hadar la Antena 3 CNN , exista anumite grupuri de romani care se confrunta cu perspectiva de a-și vedea pensiile inghețate pentru o perioada cuprinsa intre 4 și 6 ani, conform noii legi. Printre aceste categorii se numara cei care au ieșit la pensie in ultimii patru…