Stiri pe aceeasi tema

- Ben Oni Ardelean, vicepresedinte al PNL, a anuntat sambata ca va cere premierului Florin Citu, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. „In calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, voi solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic Național, DEMITEREA…

- „In calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, voi solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic Național, DEMITEREA de urgența a ministrului Sanatații Vlad Voiculescu.Tot circul, balbaiala și bataia de joc la adresa pacienților de la Spitalul Foișor a umplut paharul.…

- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare…

- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. "In calitate de vicepresedinte al Partidului National Liberal, voi solicita…

- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. "In calitate de vicepresedinte al Partidului National Liberal, voi solicita premierului…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , sustine ca actualul Guvern va crea un fond important pentru investitii in spitale si o echipa direct responsabila ca acestea sa devina realitate, subliniind ca este nevoie de unitati sanitare noi. "Romania este, din pacate, tara in care in ultimii 30 de ani nu…