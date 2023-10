Stiri pe aceeasi tema

Un dispozitiv esențial in asigurarea accesului la apa potabila in locuința dumneavoastra este hidroforul. Acesta este un dispozitiv care utilizeaza o pompa pentru a extrage apa dintr-o sursa,…

- Trofeul Festivalului-Concurs Național de Folclor „Maria Vaduva” organizat la Ploiești a ajuns la Buzau. El a fost obținut de Flavia Maria Cochirleanu, eleva Liceului de Arte „Margareta Sterian”. Flavia Cochirleanu a caștigat in vara acestui an și trofeul de la Buzau, pus la bataie de organizatorii…

- Cutremurul de 4,2 grade pe scara Richter a avut loc sambata, 16 septembrie, la ora 9:16, in județul Buzau, zona seismica Vrancea, transmite Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Sesismul s-a produs la 130.7 kilometri și la o distanța de 56km nord-vest de Buzau,…

• RER SUD, alaturi de Let's Do It, Romania și autoritațile locale, partener la acțiunile de ecologizare din zonele vulnerabile…

Somnul este vital pentru sanatatea, productivitatea si bunastarea noastra in general, indiferent de varsta. Dar ce te faci atunci cand intampini…

- Accident grav pe calea ferata. Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o mașina a fost lovita de tren, la Țintești, județul Buzau. Trei persoane nu au mai putut fi salvate, declarandu-se decesul. O alta persoana a fost transportata la spital. Citește și: Suspiciuni de frauda in cadrul Programului…

- Premierul Marcel Ciolacu si-a casatorit baiatul, sambata, 09.09.2023, intr-o locatie discreta (Tara Luanei), in statiunea Monteoru din Buzau. Nora lui Marcel Ciolacu - Alexa Iris - este viitoare doctorita, mai are un an pana termina facultatea. Si mirele, Filip (24 de ani) termina aceeasi facultate…

- Trofeul Festivalului-Concurs ,,Pe marginea Dunarii” – Giurgiu a ajuns la Buzau. El a fost obținut de Flavia Maria Cochirleanu, eleva Liceului de Arte „Margareta Sterian”. Flavia Cochirleanu a caștigat recent și trofeul de la Buzau, pus la bataie de organizatorii Festivalului Național Concurs de Muzica…