Stiri pe aceeasi tema

- Un test de sange care poate detecta mai mult de 50 de forme de cancer ar putea contribui la accelerarea diagnosticarii, dar și la accesul mult mai rapid al pacienților la tratament, sugereaza un studiu efectuat de Serviciul Național de Sanatate din Marea Britanie (NHS).

- Adesea ne regasim in situația in care gandurile ratacesc nestructurate prin capul nostru sau simțim ca capul nostru este atat de „plin” incat nu mai putem gandi corect. In plus, experimentam un somn neliniștit și avem atacuri de panica. Ei bine, acestea pot fi semne ca este timpul sa mergem la un psiholog…

- Roșiile sunt cele mai iubite legume ale momentului. Sunt potrivite pentru sezonul cald și merg perfect in salatele racoritoare de care avem nevoie in zilele toride de vara. Sunt sanatoase, au o mulțime de vitamine, dar sunt pretențioase și se pastreaza greu. Ca sa fie gustoase și sa iși pastreze textura,…

- Școala romaneasca trebuie sa-și schimbe radical modul in care invața copiii, sa treaca de la memorarea informațiilor și testele standardizate la dezvoltarea competentelor, arata o analiza Frames.

- In Romania sunt cei mai puțini angajați din regiune care și-ar lua un al doilea job, dar și cei mai mulți care ar negocia o majorare salariala cu managerul Intre 32-43% dintre angajații din regiune iși vor cauta un alt job daca nu li se vor majora salariile; In Ungaria este cel mai mare procent […]…

- Un lucru inca necunoscut este ce le permite unor oameni sa traiasca pana la 100 de ani, in timp ce alții nu. Condus de cercetatori de la Centrul Medical Tufts și de la Școala de Medicina a Universitații din Boston, un nou studiu ajuta sa raspunda la aceasta intrebare, descoperind ca centenarii poseda…

- 68 de elevi mircisti s au calificat si vor participa la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor pe discipline studiu, ducand mai departe traditia de performanta a Colegiului National Mircea cel Batran Constanta. Succes tuturor , transmit reprezentantii Colegiului. 1.Limba si literatura romanaBlacioti…

- In urma participarii la etapa județeana a olimpiadelor de limbi moderne - engleza și franceza, studiu normal și studiu intensiv-bilingv, 18 elevi s-au calificat pentru etapa naționala de drept iar 7 elevi s-au calificat pe locurile suplimentare ale celor doua olimpiade, care vor avea loc la Cluj…