- Fostul arbitru internațional Adrian Porumboiu (73 de ani) a avut un atac fara precedent la adresa formației CS Universitatea Craiova. In contextul razboiului dus intre CS Universitatea Craiova și FCU Craiova, Adrian Porumboiu, fost arbitru internațional și fost patron al celor de la FC Vaslui, a atacat…

- Deputatul Andi Grosaru este sancționat pentru declarația despre grupul minoritaților naționale. El a spus ca in acest grup „avem niste entitati care nici macar vertebrate nu sunt si nici macar nu reprezinta pe nimeni”. Grosaru nu va putea interveni mai mult de zece secunde in ședințele Camerei.„Membrii…

- Axa italo-franceza pune in aplicare un plan care izoleaza Germania in problema imigrației ilegale."Nu se poate face solidaritate cu granițele altora", a afirmat premierul italian Giorgia Meloni, din La Valletta, imediat dupa summitul in trei cu președintele francez Emmanuel Macron și președintele…

- Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a recunoscut ca a sperat sa faca "mai mult" in ceea ce priveste controlul imigratiei ilegale, care a crescut de la victoria istorica a partidului sau de extrema dreapta in alegerile de acum un an, potrivit AFP, informeaza News.ro."Este clar ca ne asteptam la…

- Premierul italian Giorgia Meloni a declarat marți (19 septembrie) ca va vorbi despre migrație la Adunarea Generala a Națiunilor Unite și nu va permite ca Italia sa devina ”tabara de refugiați a Europei”. Guvernul italian, care se lupta cu o creștere a numarului de migranți, a adoptat luni (18 septembrie)…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa, sezonul 8, Catalin, noul concurent, in urma intalnirii cu fetele, a ajuns la concluzia ca nu crede ca iși va gasi sufletul pereche in competiție! Ulterior, dupa ce a fost respins de fete, concurentul a facut comentarii rautacioase la adresa lor.

- Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, și-a asumat luni „intreaga responsabilitate" pentru decizia șocanta de sapatamina trecuta de a impune o taxa bancara unica de 40% pe profiturile obtinute de banci prin cresterea ratelor dobinzilor, care ar fi cauzat daune de durata credibilitații guvernului sau…

- Președintele american Joe Biden va avea, joi, o importanta intrevedere cu premierul italian, Giorgia Meloni. In ciuda controversei legate de orientarea politica de extrema dreapta a Giorgiei Meloni, Casa Alba a minimalizat acest aspect și a subliniat importanța Italiei ca aliat-cheie in cadrul NATO.