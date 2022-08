Stiri pe aceeasi tema

Twitter nu a putut fi accesat joi, 14 iulie, de mii de utilizatori de la nivel mondial, potrivit site-ului de urmarire a intreruperilor Downdetector.com, citat de Reuters.In Statele Unite au fost raportate peste 50.000 de incidente in care utilizatorii au semnalat probleme de funcționare. In aceeași…

Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca gestionarea problemei imigratiei constituie o provocare comuna atat pentru Statele Unite ale Americii, cat si pentru Mexic, relateaza agentia de presa Reuters.

Doi actori din serialul Netflix „ The Chosen One " au murit intr-un accident rutier in Mexic, potrivit Reuters. Cei doi actori din serialul original al Netflix „The Chosen One" au murit și șase persoane au fost ranite intr-un accident rutier in peninsula Baja California Sur din Mexic, a anunțat Wall…

Administratia americana pentru alimente si medicamente (FDA) se declara ingrijorata din cauza unui posibil risc de inflamație cardiaca provocata de vaccinul Novavax. In cadrul studiului efectuat de companie pe aproape 30.000 de pacienți, desfașurat intre decembrie 2020 și septembrie 2021, au existat…

- Arheologi din Mexic au descoperit ruinele ingropate ale unui oraș mayaș stravechi cu palate, piramide și piețe pe șantierul de construcții al unui viitor parc industrial ce trebuia sa fie construit in apropiere de Merida, in Yucatan, Mexic, relateaza Reuters.