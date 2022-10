Juratii au deliberat timp de doua zile inainte de a lua decizia de penalizare a Ford, dupa un proces de 15 zile. Versata, cu sediul in Austin, Texas, a declarat ca a licentiat software-ul sau pentru automobile Ford din 1998 pana in 2015, ajutand inginerii si agentii de marketing ai producatorului de automobile sa colaboreze si sa proiecteze vehicule cu ”actualizari fara probleme in timp real” din intreaga lume. A spus ca Ford, cu sediul in Dearborn, Michigan, a inceput sa-si copieze software-ul dupa ce s-a saturat sa plateasca milioane de dolari in taxe anuale de licenta, iar in 2014 a respins…