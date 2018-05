Stiri pe aceeasi tema

- World of Warcraft este unul dintre cele mai populare jocuri din istorie, in vremurile bune atragand chiar si 13 milioane de jucatori activi lunar. Acesta a intrat intr-un con de umbra de ceva vreme insa nu chiar pentru toata lumea. Suparat ca a pierdut o batalie, un roman in varsta de 38 de ani a lansat…

- World of Warcraft este unul dintre cele mai populare jocuri din istorie, in vremurile bune atragand chiar si 13 milioane de jucatori activi lunar. Acesta a intrat intr-un con de umbra de ceva vreme insa nu chiar pentru toata lumea. Suparat ca a pierdut o batalie, un roman in varsta de 38 de ani a lansat…

- Un cetațean roman care a lansat un atac informatic impotriva serverelor din California ale jocului video World of Warcraft (WoW), pentru a se razbuna in urma unei dispute cu alt jucator, a fost condamnat luni la un an de inchisoare in SUA, scrie libertatea.ro.

- Un cetațean roman care a lansat un atac informatic impotriva serverelor din California ale jocului video World of Warcraft (WoW), pentru a se razbuna in urma unei dispute cu alt jucator, a fost condamnat luni la un an de inchisoare in SUA. Barbatul, pe numele lui Calin Mateiaș (38 de ani), din București,…

- Un roman care a lansat un atac informatic asupra serverelor californiene ale foarte popularului joc video "World of Warcraft" (WoW), pentru a se razbuna in urma unei dispute pe care a avut-o cu un alt jucator de pe internet, a fost condamnat luni la un an de inchisoare in Statele Unite, informeaza…

- Un roman care a lansat un atac informatic asupra serverelor californiene ale foarte popularului joc video "World of Warcraft" (WoW), pentru a se razbuna in urma unei dispute pe care a avut-o cu un alt jucator de pe internet, a fost condamnat luni la un an de inchisoare in Statele Unite, informeaza AFP.…

- Un tanar din Dorohoi, județul Botoșani, care a santajat doua adolescente pe Facebook, a fost trimis la puscarie. Silviu B., in varsta de 26 de ani, a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a amenințat cu moartea doua minore prin mesaje trimise pe telefon și Facebook, relateaza Monitorul…

- Un francez in varsta de 48 de ani a fost arestat in anul 2017 pentru tentativa de omor si nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda. Samuel David Parra a impuscat din gelozie un tanar din comuna doljeana Gighera, folosind o arma pe care a introdus-o ilegal in tara.