- Paulo Dybala (28 de ani), argentinianul Romei, a suferit o leziune musculara executand penaltyul victoriei cu Lecce (2-1). Avea lacrimi in ochi cand a fost inlocuit. Cu 40 de zile inaintea Campionatului Mondialul din Qatar, Paulo Dybala e ingrijorat. Se teme sa nu piarda turneul final. ...

- Jucatorul argentinian al AS Roma, Paulo Dybala, s-a accidentat duminica in victoria echipei sale impotriva Lecce (2-1). Antrenorul sau Jose Mourinho se teme de o accidentare grava care l-ar putea impiedica sa joace la urmatoarea Cupa Mondiala din Qatar, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Clubul Wolverhampton a anuntat, vineri, ca portughezul Pedro Neto va fi operat la o glezna, astfel ca fotbalistul va rata Cupa Mondiala din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Internationalul argentinian Lionel Messi a confirmat joi ca Mondialul din Qatar va fi ultimul pentru el si ultima sansa de a cuceri trofeul alaturi de nationala Argentinei. Lionel Messi a confirmat intr-un interviu acordat unui canal TV sud-american, Star+, faptul ca 2022 va fi ultima Cupa Mondiala…

- Diletta Leotta, cea mai cunoscuta jurnalista din Italia, se pregatește de startul noului sezon din Serie A. Reporter la DAZN, Diletta a vorbit pentru Gazzetta dello Sport și spune ca este nerebatoare sa revina pe teren. Frumoasa blonda a prefațat noul sezon din Serie A și spune ca visul ei sa faca…

- Transferul lui Paulo Dybala a creat isterie in randul fanilor lui AS Roma, care au stat la coada pentru a pune mana pe un tricou cu numele argentinianului. Pana sa iși faca simțita prezența in jocul echipei lui Jose Mourinho, Dybala a adus un bonus important in conturile clubului. ...

- PSG vrea sa prelungeasca acordul lui Lionel Messi, conform publicatiei Marca, citata de Agerpres. Internaționalul Argentinian s-a transferat la echipa franceza in 2021, insa evolutiile sale au fost sub asteptari, el marcand doar 6 goluri sezonul trecut. Messi are contract pana in 2023, dar presa spaniola…

- Echipa de rugby a Romaniei, calificata la Cupa Mondiala din 2023, și-a programat luna aceasta trei partide amicale, in compania unor adversari de top. Primul meci al „stejarilor" a avut loc vineri, 1 iulie, pe stadionul „Arcul de Triumf" din București, impotriva Italiei – componenta a Turneului celor…