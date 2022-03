Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Dinamo București a anuntat ca un sportiv de la echipa de polo a murit in timpul meciului din Superliga cu Rapid, dupa ce a acuzat o stare de rau. „Clubul Sportiv Dinamo este indoliat de vestea teribila primita in aceasta dupa amiaza. Cu putin inainte de ora 12:00, in timpul meciului din Superliga…

