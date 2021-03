Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 28-27, selectionata Portugaliei, intr-un meci din a doua etapa a Rugby Europe Championship. “Stejarii” s-au impus datorita unui eseu si unei transformari reusite la ultima faza a jocului, cand gazdele conduceau, potrivit…

- Naționala de rugby a Romaniei va intalni sambata, 13 martie, de la ora 15:00 (in direct pe TVR 1), la Lisabona, in cea de-a doua etapa a Rugby Europe Championship, reprezentativa Portugaliei.Fața de echipa care a intalnit Rusia, in primul XV sunt patru modificari pe pachetul de inaintare, Ionel Badiu…

- Naționala Romaniei joaca sambata, de la ora 15:00 (TVR), la Lisabona, al doilea meci din aceasta stagiune a Rugby Europe Championship „Tricolorii” iși doresc cu ardoare victoria in intalnirea cu Portugalia, mai ales ca saptamana trecuta, „stejarii" s-au inclinat in fața Rusiei cu 13-18. „Cred ca am…

- ​Reprezentativa României a debutat cu stângul în editia 2021 a Rugby Europe Championship, dupa ce a fost învinsa de echipa Rusiei cu scorul de 18-13 (6-10), sâmbata, la Soci.Rusia a câstigat astfel prima editie a Cupei Kiseleff. Trofeul, acordat în onoarea…

- „Stejarii” au inceput cu stangul noul sezon din Rugby Europe Championship. La Soci, pe un stadion populat partial, Rusia s-a impus cu 18-13 in fata Romaniei. SCM Timisoara a avut doi reprezentanti in „primul 15” al nationalei, pe Eugen Capatina si Ionel Melinte. De asemenea, pe banca au inceput meciul…

- Naționala de rugby a Romaniei va debuta sambata, 6 martie, in ediția 2021 a Rugby Europe Championship, intr-un meci cu Rusia, la Soci. Pentru aceasta partida, prima pe care Stejarii o vor disputa dupa un an, staff-ul tehnic a stabilit un lot de 36 de jucatori, 22 de inaintași și 14 jucatori de treisferturi.…

- Naționala de rugby a Romaniei și-a incheiat ieri stagiul de pregatire din București, avand in vedere decizia Rugby Europe de a suspenda meciul programat pe 7 februarie la Craiova, in care Stejarii urmau sa intalneasca Belgia. Jucatorii vor reveni astfel la cluburile unde evolueaza, in țara și strainatate.…

- Naționala de rugby a Romaniei pornește in acest sezon competițional cu un antrenor nou in staff-ul tehnic, Steve Scott. Acesta va pregati pachetul de inaintare, alaturandu-se astfel echipei tehnice formate din Andy Robinson, antrenor principal și Sosene Anesi (SCM Timișoara), antrenorul de treisferturi.…