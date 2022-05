Stiri pe aceeasi tema

- Dua cazul fetiției internate in data de 4 aprilie la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Capitala, alți doi copii din Romania, o fetița și un baiat in varsta de 10 și 16 ani județul Sibiu, sunt suspecți de infecție cu hepatita a carei cauza nu se cunoaște, a declarat DSP Sibiu. Fata a fost […]…

- Caz șocant in Capitala. O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost atacata, miercuri dimineața, de o haita de caini maidanezi, in zona Lacul Morii. Femeia, in varsta de 43 de ani, a fost atacata de o haita de aproximativ 20 de caini, in timp ce se afla pe podul „La Roșu”, de […] The post Femeie, sfașiata…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, intr-un bloc din Capitala, in zona Doamna Ghica. Traficul in zona este restrictionat. Conform ISU, focul se manifesta intr-un apartament de la etajul 7 al unui bloc de zece etaje, cu degajari de fum. „Se actioneaza cu detașamentul special de Salvatori, sase…

- Pretul energiei termice creste, de vineri, in Capitala, la 330 de lei fara TVA/gigacalorie, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de astazi. Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi „pentru”, 19 „impotriva” si o abtinere. Majorarea…

- Consilierii generali PNL si USR PLUS au ajuns la un acord privind pretul gigacaloriei in Capitala, bucurestenii urmand sa plateasca 330 de lei, fata de 164 de lei cat suporta in prezent. Asta dupa ce primarul general Nicușor Dan propusese prețul de 280 de lei/gigacalorie. Pe langa pretul platit de…

- A cincea zi de razboi a inceput cu noi bombardamente in Kiev și Harkov, insa capitala și orașul strategic al Ucrainei rezista sub asediul rusesc. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca luni dimineața vor avea negocieri intre o delegație a țarii sale și o delegație rusa, in Belarus,…

- Co-presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, a pornit, duminica, de la Ploiesti, in mars catre Capitala, pentru a protesta impotriva agresiunii ruse dar și impotriva „regimului Iohannis”. George Simion le-a spus manifestanților AUR care au plecat in marș, duminica dimineața, de la…

- Rata de infectare cu COVID-19 calculata la 14 zile este de 38,07 de cazuri la mia de locuitori in Capitala, a anunțat, luni, Directia de Sanatate Publica. Este prima zi de scadere a incidenței din acest an. Duminica a fost inregistrata o incidenta de 38,10 la mie. Rata de incidenta COVID-19 a crescut…