- ### ȘI-A PUS CAPAT ZILELOR DUPA CE A PRIMIT O CONDAMNARE! In aceasta dimineata, un jandarm in varsta de 45 de ani a fost gasit mort, impușcat in cap, in postul de paza din zona Barajului Vidraru. Plutonier major Popa Claudiu, de la IJJ Argeș, aflat in serviciu la Barajul Vidraru, a fost gasit impușcat…

- PSD Argeș a facut ieri plangere penala impotriva prefectului Emanuel Soare pentru abuz in serviciu. Motivul – faptul ca nici pana acum prefectul nu a emis ordinul de demitere a lui Sorin Apostoliceanu din funcția de viceprimar al municipiului Pitești deoarece, trecand de la PSD la PNL pentru a candida…

- O adolescenta luata de curenți pe raul Argeș, in zona barajului Mihailești, este cautata, vineri seara, de angajații ISU Giurgiu, care intervin cu scafandri și cu barci pneumatice potrivit Mediafax.Potrivit ISU Argeș, pompierii intervin la o acțiune de salvare a unei persoane, pe raul Argeș,…

- Una dintre facilitațile deseori oferite de angajatori este telefonul de serviciu. Privita drept un avantaj semnificativ in urma cu cațiva ani, aceasta facilitate este acum luata drept ceva normal in zilele noastre și poate fi acordata in forme variate....

- Klaus Iohannis a facut joi apel la romani sa se fereasca in continuare de coronavirus, respectand masurile de igiena și distanțare și purtand masca de protecție. Totodata, șeful statului a declarat ca “virusul nu pleaca in vacanța, virusul este in comunitate. Virusul nu pleaca nici daca voteaza Parlamentul…

- Autoritațile informeaza ca persoanele angajate care fac naveta, sau care trebuie sa faca deplasari in afara localitații, in interes de serviciu, pot utiliza adeverința de la angajator in locul declarației pe proprie raspundere pe care ar trebui sa o completeze zilnic. Pentru ca modelul adeverinței…