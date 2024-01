Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 de ani a murit, vineri, 22 decembrie, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in judetul Suceava. O alta victima a refuzat transportul la spital. ISU Suceava a intervenit, vineri seara, pe 22 decembrie, la un autoturism rasturnat in afara partii carosabile, pe raza comunei Carlibaba.…

- Un barbat din Valea Lunga a scapat ca prin minune dupa ce s-a urcat beat la volan și a facut accident. Acesta a plecat la plimbare cu autoturismul, cu toate ca a consumat o cantitate deloc neglijabila de alcool, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a oprit…

- Un barbat a fost ranit, vineri dimineata, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac doborat de vant, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, accidentul s-a produs pe raza localitatii Clit, pe drumul national DN2. La fata locului s-au deplasat…

- FOTO: Un barbat din Alba Iulia a decedat in urma unui accident la Galda de Jos. Impact cu o mașina condusa de o fata de 18 ani Urmarile accidentului grav de marți seara ( 21 noiembrie) de la Galda de Jos: Un barbat de 50 de ani a decedat. Un accident grav a avut loc pe DN1, in seara de 21 noiembrie. …

- Simona Daniela Filip, fosta Margaian (35 de ani), din Targu Jiu, a fost condamnata de Tribunalul Gorj la o pedeapsa de cinci ani de inchisoare cu executare, pentru ca a inșelat un batran septuagenar italian, caruia ii promisese ca se va casatori cu el și vor avea copii.

- Un barbat a scapat teafar, dupa ce s-a rasturnat luni seara la ieșire din Targu Jiu. Evenimentul rutier s-a produs pe strada Ciocarlau, in zona centurii orașului Targu Jiu. „A fost un incident rutier produs pe strada Ciocarlau din municipiul Targu Jiu in care a fost implicat un autoturism care s-a rasturnat.Din…

- Interventie la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Bologa, judetul Cluj.Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, raza localitatii Bologa.Echipajele operative au gasit un autoturism rasturnat in afara partii…

- Poliția din orașul german Hamburg se confrunta cu o presupusa luare de ostatici pe aeroport, dupa ce un barbat inarmat a trecut cu mașina de o bariera de securitate și a ajuns pe pista, transmite digi24.ro.