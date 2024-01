Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe David Cameron s-a declarat marti preocupat de faptul ca Israelul s-ar putea sa fi incalcat dreptul international in Fasia Gaza, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Armata israeliana isi multiplica miercuri atacurile in Fasia Gaza, in cadrul operatiunii impotriva Hamas care, anunta ea, ar putea sa mai dureze ”multe luni”, in pofida unor puternice ingrijorari umanitare, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-un nou semn al unei regionalizari tot mai puternice a…

- Razboiul dintre Israel și Hamas care devasteaza Fașia Gaza continua cu pierderi substanțiale de ambele parți. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel:Premierul israelian recunoaște pierderile din razboi: Israelul platește un preț…

- ONG-ul Human Rights Watch (HRW) a acuzat, luni, guvernul israelian, ca infometeaza deliberat civilii palestineni din Fașia Gaza, in cadrul strategiei de razboi contra mișcarii islamiste Hamas, transmite BFMTV. „Guvernul israelian folosește foamea aspra civililor ca o tehnica de razboi in Fașia Gaza…

- Israelul a anunțat ca și-a reluat campania militara in Gaza, vineri, chiar in momentul in care armistițiul prelungit cu Hamas urma sa expire, potrivit Politico. „Forțele de aparare israeliene (IDF) au reluat luptele impotriva organizației teroriste Hamas in Gaza”, au declarat Forțele de aparare israeliene…

- Armistitiul intre Israel si Hamas va fi prelungit pana vineri, a confirmat joi Qatarul, tara mediatoare, in timp ce o pauza umanitara de sase zile in Fasia Gaza este pe cale sa se incheie, transmit agențiile de presa internaționale. „Partile palestiniana si israeliana au convenit sa prelungeasca armistitiul…

- Ministrul Apararii Yoav Gallant a aprobat planuri militare suplimentare pentru operațiunea la sol a IDF in Fașia Gaza, spune biroul sau.Intr-o declarație video, Gallant spune ca operațiunile IDF din ultima zi au fost „foarte impresionante”. „Combinația dintre forțele aeriene și forțele terestre…

- Razboiul dintre Israel si Hamas ar putea avea un impact semnificativ asupra cresterii economice si a inflatiei din zona euro, daca presiunile asupra pretului energiei nu vor fi tinute sub control, potrivit bancii americane Goldman Sachs, transmite CNBC. Ostilitatile in desfasurare ar putea afecta economiile…