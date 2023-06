Stiri pe aceeasi tema

- Timotei Julei, cel care a caștigat proba de inot la 50 de metri liber la Jocurile Mondiale de Vara Special Olympics 2023 de la Berlin, a ajuns acasa, la Timișoara. Marți dimineața, acesta a fost intampinat la aeroport de familie și prieteni, dar și de mai multe oficialitați, printre care primarul Dominic…

- Un barbat din Timișoara, suspectat de inșelaciune, a fost prins de polițștii aradeni in Oradea. „Ieri, 26 iunie, in urma investigațiilor efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Arad, impreuna cu cei ai Serviciului Criminalistic, a fost identificat și depistat,…

- Performanța deosebita pentru un elev cu dizabilitați intelectuale din Timișoara. Timotei Julei a reușit sa caștige medalia de aur la inot in cadrul Jocurilor mondiale de vara Special Olympics, care se desfașoara in aceasta perioada la Berlin.

- Marți, 20 iunie, de la ora 20, la Filarmonica Banatul va avea loc un concert de neratat alaturi de Steve Hackett, chitaristul celebrei trupe Genesis, cel mai important artist rock care viziteaza Timișoara, in anul de Capitala Europeana a Culturii. In concertul de la Timișoara, artistul va canta acompaniat…

- Incident deosebit de grav in Sala Sporturilor, din Targu Jiu. Tinerii handbalisti implicati in turneul final al campionatului destinat juniorilor 4 au fost pusi in pericol dupa ce un corp de iluminat a cazut la cativa pasi de portarul celor de la LPS Banatul Timisoara. Conform handbalmania.ro, scena…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a declarat, vineri, la Timisoara, ca dupa cele trei zile ale vizitei de stat pe care a efectuat-o in Romania revine la Berlin puternic impresionat de faptul ca nu doar Bucurestiul se dezvolta, ci toate regiunile tarii noastre, intre

- Drama in aceasta dimineața in localitatea timișeana Sanandrei, la cațiva kilometri de Timișoara. Un apel la 112 a anunțat ca un barbat in varsta de 30 de ani a fost gasit mort in propria locuința, in jurul orei 10:00. Polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei s-au deplasat la fața locului și au constatat…

- Un autobuz din Timișoara a luat foc, marți dupa-amiaza, in timp ce transporta muncitori. Polițiștii au fost sesizați prin 112 ca pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara ar fi izbucnit un incendiu la um autobuz care transporta mai multe persoane. Pompierii au stins incendiul, iar polițiștii au stabilit…