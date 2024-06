Stiri pe aceeasi tema

- SCM USV Timisoara s-a impus sambata pe terenul Stelei Bucuresti in runda a VI-a a Ligii de Rugby, scor 24-20 (10-13). Gazdele au condus la pauza cu 13-10, dar banatenii au intors tabela prin eseurile lui Mosese si Stetco, ambele transformate de Plai. In prima parte cel din urma a deschis scorul dintr-o…

- SCM USV Timișoara infrunta CSA Steaua București, in etapa a VI-a a Ligii de Rugby, prima din retur. Partida va avea loc sambata, 1 iunie, de la ora 14.00, in Ghencea. Jocul poate fi urmarit la Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Rugby TV. Echipa viola este prima in ierarhie, cu 21 de puncte, ... The post…

- Un polițist aflat in timpul liber a devenit erou pentru un barbat care s-a prabușit pe o strada din Timișoara. Reacția rapida a polițistului angajat in cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care a aplicat manevre de resuscitare, l-a ținut pe barbat in viața pana la sosirea echipajelor medicale.…

- Staff-ul tehnic al echipei SCM USV Timisoara a decis primul XV pentru partida cu Rapid București. Jocul va avea loc sambata, 18 mai, ora 11.00, la stadionul Gheorghe Rașcanu. Partida conteaza pentru etapa a V-a, ultima din turul Ligii de Rugby. Antrenorii Mugur Preda și Valentin Poparlan s-au oprit…

- CS United Galati conduce cu 2-0 la general in finala Ligii 1 de futsal cu CSF CFR 1933 Timisoara si mai are nevoie de un succes pentru a-si trece in palmares cel de-al patrulea titlu de campioana a Romaniei, potrivit Agerpres.

- In cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Andreea Balan a vorbit despre cele mai frumoase momente din viața ei. Artista a spus ce ii bucura sufletul, pe langa cele doua fetițe ale sale.

- SCM USV Timisoara a pierdut astazi, in cadrul etapei a III-a a Ligii nationale de rugby, pe teren propriu in fata unui adversra de cosmar, Dinamo. A fost 27-29, desi banatenii au avut la un moment dat 24-3! O parte a rezultatului i se datoreaza si arbitrului Serban, care a facut-o ca de obicei, de ...…

- In sedinta de ieri a CL Timisoara a fost aprobata renovarea completa a arenei „Gheorghe Rascanu”, locatie in care-si desfasoara de obicei partidele de acasa multipla campioana nationala la rugby SCM USV Timisoara. Desigur, pana la realizarea obiectivului e cale lunga, mai ales ca deocamdata nu exista…