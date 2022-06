Stiri pe aceeasi tema

- Un inginer Google, Blake Lemoine, a fost suspendat de catre companie pentru publicarea unor conversații dintre acesta și LaMDA (Language Model for Dialog Applications), un soft de inteligența artificiala.Conversațiile le puteți citi aici și, intr-adevar, sunt impresionante. Dar aș spune ca este greu…

- Analisti de date, programatori si alti experti in tehnologie din SUA au aratat cu ocazia razboiului din Ucraina ca ar putea avea o contributie decisiva in conflictele viitoare, relateaza Wired.

- John Mueller, analist Google in tendinte de web design, evalueaza continutul generat de diverse aplicatii si inteligenta artificiala ca fiind de slaba calitate si ineficient pentru SEO. In ultimii ani, Google a facut mai multe speculatii cu privire la acceptarea continutului generat de aplicatii sau…

- Nu cred ca va fi un robot CEO, cel puțin nu cred ca o sa prind asta in timpul vieții mele, este de parere Barbara Stottinger, decanul WU Executive Academy și directorul academic al MBA Marketing and Sales.

- Rusii morti, identificati de inteligenta artificiala. Ucraina a decis sa se doteze cu un „sistem de apeluri automate catre Rusia" utilizand recunoasterea faciala pentru a le dezvalui rusilor amploarea pierderilor lor militare, a anuntat miercuri vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov, relateaza AFP.…