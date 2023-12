Stiri pe aceeasi tema

- Un inginer Tesla a fost atacat de un robot la fabrica Giga Texas a companiei, situata in apropiere de Austin. Doi martori au privit cum colegul lor a fost victima unei mașini proiectate pentru a apuca și muta piese proaspat turnate de aluminiu destinate autoturismelor Tesla. Citește și: Incendiu intr-un…

- Robotul l-a prins și și-a infipt ghearele metalice in spatele și in brațul barbatului, care in acel moment lucra la un software pentru doi roboți Tesla cu defecțiuni, la fabrica companiei de langa Austin, statul american Texas, informeaza Daily Mail.Doi martori au privit ingroziți cum colegul lor a…

- Un inginer Tesla a fost atacat de un robot la fabrica Giga Texas a companiei, situata in apropiere de Austin. Doi martori au privit cum colegul lor a fost victima unei mașini proiectate pentru a apuca și muta piese proaspat turnate de aluminiu destinate autoturismelor Tesla, scrie adevarul.ro .

- Un inginer Tesla a fost atacat de un robot la fabrica Giga Texas a companiei, situata in apropiere de Austin. Doi martori au privit cum colegul lor a fost pur și victima unei mașini proiectate pentru a apuca și muta piese proaspat turnate de aluminiu destinate autoturismelor Tesla.

- Compania chineza BYD, cel mai mare producator de autovehicule electrice din lume, va construi prima sa fabrica europeana la Szeged, iar aceasta va fi una dintre cele mai semnificative investitii din istoria economica a Ungariei

- Un barbat de 54 de ani din Nasaud a fost atacat cu un ciocan astazi, de un tanar de 28 de ani. Acesta ar fi intervenit intr-un conflict dintre un vecin și un grup de persoane care i-ar fi facut lucrari la jgheaburile casei. Incidentul s-a petrecut astazi, pe o strada din Nasaud. Barbatul de 54 de ani…

- Cangurul s-a ridicat ca un boxer și „a atacat-o” pe tanara care se afla in transmisiune directa, relateaza Bild.Incidentul s-a produs intr-o gradina zoologica din Bangkok, Thailanda. Un cangur „deranjat” a atacat bloggerița care se afla intr-o transmisiune video in direct pe serviciul Twitch, o platforma…

- Katalin Novak, 46 de ani, a postat, pe Instragram, mai multe fotografii alaturi de Saul „Slash” Hudson, 58 ani, chitaristul trupei californiene Guns N'Roses. Președinta de la Budapesta s-a intalnit cu Slash pe aeroport, la intoarcerea din vizita ib SUA, relateaza Blikk.„Intalnire neașteptata la aeroport,…