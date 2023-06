Un nou studiu a descoperit ca o substanța chimica, care se formeaza atunci cand digeram un indulcitor utilizat pe scara larga, distruge ADN-ul. Substanța chimica se gasește, de asemenea, in cantitați infime, in indulcitorul in sine. Aceasta descoperire ridica o serie de intrebari cu privire la modul in care acesta poate contribui la problemele de sanatate. Indulcitorul artificial in cauza este sucraloza. El este utilizat pe scara larga pentru a reduce aportul de zaharuri adaugate din alimentație, intrucat nu are calorii. Cercetarile anterioare ale aceleiași echipe au stabilit ca mai mulți…