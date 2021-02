Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Teleormanean condamnat la inchisoare, prins de oamenii legii la Piatra Neamț februarie 23, 2021 15:56 Un barbat din Teleorman, pe numele caruia instanța de judecata a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, a fost depistat, luni, de oamenii legii, pe raza municipiului Piatra…

- Un barbat de 76 de ani din comuna Sancel, judecat pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor, dupa ce a lovit cu un topor in zona capului și a mainilor un „amic de pahar”, a fost condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu executare. Fapta a avut loc in aprilie 2020, cand a lovit cu un topor…

- Politistii locali continua sa faca ordine in cartiere. Un individ din Fardea a fost amendat marti dupa ce a fost prins aruncand deseuri pe domeniul public. Oamenii legii l-au depistat pe un individ care s-a gandit sa scape de gunoaiele ramase, cel mai probabil in urma renovarii unui apartament, in apropierea…

- Ghinion pentru un tanar de 36 de ani, condamnat la inchisoare cu executare, la Timișoara. Individul a fost depistat de jandarmi noaptea pe strada și a fost legitimat. Așa au aflat oamenii legii ca barbatul este urmarit pentru a fi dus la inchisoare.

- Mostenitorul "imperiului" corporatist Samsung, Lee Jae-yong, a fost condamnat din nou la inchisoare luni, dupa reluarea unui proces de coruptie in care a fost implicata si fosta presedinta a tarii Park Geun-hye, relateaza dpa si Yonhap.

- In 2015, a fost condamnat la 1 an și 10 luni de inchisoare pentru ca a condus baut la volan. In 2019, a fost condamnat din nou, la 2 ani și 2 luni de inchisoare, cu interzicerea dreptului de a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la sapte ani inchisoare cu executare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa, iar printul Paul al Romaniei a primit o pedeapsa de trei ani si patru luni inchisoare cu executare.…

- Doi barbati prinsi de politisti pentru savarsire infractiunilor de furt si talharie, au primit mandat de executare a pedepsei de 2 ani si 10 luni respectiv 4 ani si 7 luni de inchisoare.La data de 9 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie…