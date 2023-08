Stiri pe aceeasi tema

- Un avion a aterizat in siguranta, luni, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce a fost inregistrata o amenintare cu bomba, a anuntat Serviciul Roman de Informatii, conform Agerpres.roPotrivit sursei citate, echipa pirotehnica a SRI implementeaza procedurile specifice: pasagerii sunt debarcati, controlati, dusi…

- Un avion al companiei Wizz Air, cu 224 de pasageri la bord, a fost intors de urgența pe Aeroportul Otopeni, duminica, 16 iulie, din cauza unei probleme tehnice, potrivit Digi24.Avionul a decolat de pe Aeroportul Otopeni la ora 06:40 și se indrepta spre Bruxelles, capitala Belgiei. Dupa circa 20 de minute,…

- O cursa Wizz Air de romani care trebuia sa ajunga in Alghero, Sardinia, a aterizat de urgența pe aeroportul din capitala Italiei, pasagerii fiind abandonați fara vreo explicație. PlaytechȘtiri are marturia unui roman din avionul care a aterizat de urgența in Roma. Ce au primit pasagerii umiliți de catre…

- Compania Flyone anunța ca avionul de pe cursa Madrid – Chișinau a fost nevoit sa aterizeze in Barcelona, dupa ce unui pasager i s-a facut rau. Din aceasta cauza, mai multe curse efectuate de compania Flyone au inregistrat intirzieri. ”Stimați pasageri, va informam ca in timpul zborului de astazi Madrid…

- Ambasadele Qatarului și Emiratelor Arabe Unite s-au redeschis, luni 19 iunie, pentru a-și relua activitatea, dupa ce cele doua state din Golf au convenit sa restabileasca legaturile diplomatice, a anunțat Ministerul de Externe din Qatar. Șase ani de tensiuni in Golf ar putea in sfarșit sa se incheie.…

- Pasagerul și-a pierdut cunoștința in timpul zborului și a fost resuscitat de membrii echipajului pana cand avionul a aterizat in București, unde un medic a confirmat decesul.La București a intervenit atat echipa medicala a aeroportului cat si un echipaj apelat prin serviciul unic de urgența 112. Pasagerul,…

- Un copil in varsta de 11 ani a murit dupa ce și-a pierdut cunoștința la bordul unui zbor al companiei Turkish Airlines care se indrepta din Istanbul spre New York, serviciile medicale nereușind sa-l mai resusciteze dupa ce avionul a efectuat o aterizare de urgența la Budapesta, relateaza agenția de…

- Un avion Boeing 737 al companiei Corendon Airlines a aterizat de urgența la Timișoara, din cauza unei urgențe medicale. Avionul companiei turce de turism se deplasa din Antalya spre Glasgow (Scoția). Vom reveni cu amanunte. Articolul Un Boeing 737 a aterizat de urgența la Timișoara, din cauza unei urgențe…