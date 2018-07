Stiri pe aceeasi tema

- Un membru important al Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din Bavaria, formatiunea aliata a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, a salutat vineri cu precautie acordul privind migratia convenit de liderii europeni la summitul de la Bruxelles, nefiind insa clar deocamdata daca…

- Cancelarul german Angela Merkel a atras atentia joi ca in chestiunea migratiei este in joc insusi 'destinul' Uniunii Europene, inaintea unui summit european la Bruxelles, unde acest subiect se anunta a fi unul extrem de dificil, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Europa se confrunta cu multe provocari,…

- De asemenea, doamna deputat subliniaza faptul ca problema cu care ne confruntam este cauzata mai ales de fenomenul migratiei, intrucat Romania are posibilitatea si resursele institutionale sa isi pregateasca specialistii de care are nevoie, dar nu a gasit pana acum mijloacele de a-i motiva pe cetatenii…

- Tarile europene trebuie sa-si intensifice eforturile de a controla migratia, mai ales in ce priveste asigurarea securitatii la granitele externe ale Uniunii Europene, a indicat miercuri Comisia Europeana, potrivit dpa si AFP, informeaza Agerpres.UE a luat masuri pentru reducerea migratiei…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a atras joi atentia asupra renuntarii la acordul international privind programul nuclear al Iranului daca nu exista alternativa mai buna la acesta, relateaza Reuters. Presedintele Donald Trump a amenintat ca va retrage Statele Unite din acord, provocand tensiuni…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca Administratia de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub forma de ajutoare umanitare de urgenta pentru Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "In fata situatiei umanitare, Franta instituie un program de urgenta in valoare de 50 milioane…

- Coordonatorul pentru securitatea cibernetica al Casei Albe, Rob Joyce, va renunta la acest post si va reveni la Agentia pentru Securitatea Nationala a SUA (NSA), relateaza Reuters. Joyce a depasit cu trei luni perioada pentru care a fost detasat la Casa Alba si a decis sa revina la NSA, a mentionat…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, a lansat joi un avertisment cu privire la riscurile de derapaj financiar si acumulare a datoriilor pentru tarile implicate in proiecte comune in cadrul strategiei "O centura, un drum", transmit AFP si Reuters.