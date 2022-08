Un iesean cautat de FBI a fost arestat la Budapesta Ieseanul Stefan Barabas, cu dubla cetatenie romana si maghiara aflat pe lista persoanelor cautate de FBI a fost arestat la Budapesta. Impreuna cu 3 complici romani, o familie de milionari din Conneticut a fost sechestrata in propria locuinta, in urma cu 15 ani. O fosta balerina si sotul acesteia au fost injectati cu o substanta albastra despre care li s-a spus ca este un virus periculos. Daca voiau sa ramana in viata si sa primeasca antidotul, familia, cu o avere estimata la 200 milioane de dolari, trebuiau sa achite 8,5 milioane de dolari. Povestea nu a luat o turnura favorabila. Oamenii au incercat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

