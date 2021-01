Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au fost ucise duminica intr-un atac asupra unui hotel din centrul capitalei somaleze, informeaza DPA. Hotelul este frecventat de politicieni, lideri comunitari, jurnalisti, membri ai societatii civile, oficiali guvernamentali. Citește și: Sondaj CURS: Cum stau partidele…

- Totul s-a intamplat in jurul orei 15:00, in centrul Capitalei. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 și au ajuns imediat la fața locului.Femeia și barbatul au fost injunghiati intr-un bloc de pe bd. Kogalniceanu. Cand au ajuns echipajele de prim-ajutor, cei doi erau conștienți și cooperanți,…

- O persoana de 36 de ani a suferit mai multe arsuri, dupa ce in locuinta in care se afla s-a produs o explozie. Incidentul a avut loc in jurul orei 11:00, pe strada Mihail Kogalniceanu din Capitala.Ofiterul de presa al IGSU, Liliana Puscasu, a declarat pentru PUBLIKA.

- Un accident violent s-a produs in aceasta seara in intersectia strazilor Puskin si Kogalniceanu din Capitala.In imaginile postate pe o retea de socializare se vede ca in accident a fost implicat un automobil Infiniti si unul Wolksvagen.

- In timp ce poliția spune ca traficul va fi restricționat incepind cu ora 10:00 pe opt strazi din centrul Capitalei, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) da asigurari ca orașul Chișinau va fi zona libera, chiar daca astazi are loc inaugurarea președintei alese Maia Sadu, la Palatul Republicii. „Cu…

- Unsprezece persoane in varsta cu probleme de mobilitate au murit intr-un incendiu la un camin de batrani in primele ore ale zilei de marti in regiunea rusa Baskortostan din muntii Urali, au anuntat autoritatile, citate de Reuters, potrivit AGERPRES. Incendiul a fost anuntat in jurul orei 3…

- Noaptea trecuta, pe strada Pușkin, in apropiere de Palatul Național a fost gasit trupul neinsuflețit al unui barbat in virsta de 47 de ani. Imediat depistat, prin intermediul 112 a fost anunțat Inspectoratul de poliție a sectorului Buiucani din Capitala. La fața locului s-a deplasat grupa operativa…

- O tanara a fost la un pas de a fi spulberata de o mașina, in timp ce traversa o trecere de pietoni de pe strada Banulescu Bodoni din Capitala. Incidentul a fost surprins de o camera de bord și postat pe Facebook.