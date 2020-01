Un hoț recidivist a fost prins în flagrant: Politiștii l-au împușcat, când încerca să fugă Un prahovean in varsta de 48 de ani, condamnat pentru furt, dar care se sustragea executarii pedepsei, a fost prins de polițiști in flagrant, cand incerca sa dea o noua spargere. Pentru a-l opri, oamenii legii au folosit arma, intrucat barbatul a incercat sa fuga. Reprezentanții Poliției Prahova au transmis ca au fost sesizați prin 112 ca o persoana incearca sa intre, prin efracție, intr-o cladire de pe raza localitații Zamfira, potrivit Mediafax.ro, La locul indicat, oamenii legii au prins in flagrant un barbat, care incerca sa fure bunuri din incinta unei firme. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

