Un hoț, doi diletanți și-un grof Nu mi-am inchipuit nicio clipa ca trupeții CFR-ului vor reuși sa intoarca rezultatul meciului de la Belgrad (4-0 pentru Steaua Roșie) și sa se califice in jocul retur din Gruia, eliminandu-i pe sarbi, chiar daca mai toate golurile de atunci fusesera inscrise in urma unor greșeli greu de repetat ale ardelenilor. Totuși, recunosc, ma așteptam […] The post Un hoț, doi diletanți și-un grof first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj nu a reușit sa spele rușinea de la Belgrad, din manșa tur a play-off-ului Europa League. La retur, in Gruia, campioana Romaniei a fost invinsa de Steaua Roșie, scor 1-2. La fel ca in tur, sarbii au inceput cu un gol inscris foarte rapid. Katai a transformat un penalty in minutul 3, iar CFR…

- Marțea trecuta, pe „Maracana” belgradeana, trupa din Cluj condusa de Șumudica a incasat patru goluri din partea sarbilor de la Steaua Roșie, in meciul tur din cadrul play-off-ului Ligii Europa. Știind forța echipei lui Dejan Stankovic, nu am crezut un cuvant din ditirambele antrenorului din Gruia rostite…

- Vasile Miriuța (52 de ani), fost antrenor la CFR Cluj in doua randuri, a lansat un atac asupra lui Marius Șumudica, actualul principal al campioanei Romaniei. CFR Cluj este la un pas de eliminarea din play-off-ul Europa League dupa umilința de la Belgrad din manșa tur a duelului cu Steaua Roșie, scor…

- Steaua Roșie - CFR Cluj se joaca azi, de la 22:00, in prima manșa din playoff-ul Europa League. Confruntarea tur are loc la Belgrad, intr-o atmosfera senzaționala, iar Șumudica trebuie sa se intoarca din Serbia cu un rezultat pozitiv pentru a-și pastra postul la CFR. Emoțiile cu Banja Luka și prestațiile…

- Ludogoret Razgrad si Sheriff Tiraspol au obtinut egaluri in deplasare, marti seara, contra unor echipe mai bien cotate, in prima mansa din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Sheriff a tinut-o in sah pe Steaua Rosie, 1-1, chiar la Belgrad. Campioana Republicii Moldova a deschis…

- Unul dintre hobby urile lui Vlad este sa urmareasca cursele de raliu la care intentioneaza chiar sa participe intr o zi.Vlad Mirita cunoscut si simplu ca Vlad, n. 02 august 1981, Targoviste, Romania este un cantaret de pop si solist vocal de opera roman. A reprezentat Romania impreuna cu Nico la Concursul…

- Noua arena din Ghencea a gazduit primul ei meci. CSA Steaua a caștigat fara emoții amicalul cu OFK Belgrad, scor 6-0. Site-ul „Livescore” a comis o eroare regretabila. CSA Steaua - OFK Belgrad este liveTEXT AICI, de la ora 19:00 Disputa dintrea CSA și FCSB continua sa produca momente confuze. Astazi,…

- FCU Craiova a incheiat la egalitate, scor 1-1, partida amicala sustinuta marti seara, in compania echipei NK Bravo. Acesta a fost cel de-al doilea test pentru elevii lui Adrian Mutu din cadrul cantonamentului din Slovenia. In primul joc de verificare nou promovata din Liga 1 a pierdut, scor 1-2, cu…