Un hoț din Brașov a vrut să dea „lovitura” vieții tocmai în județul Neamț! Polițiștii din Neamț, sub coordonarea procurorilor, au efectuat o percheziție domiciliara in cadrul unui dosar penal de furt calificat. Un barbat, banuit ca ar fi sustras mai multe bijuterii din aur și sume de bani, a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 1 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Sabaoani in colaborare cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Roman, au efectuat o percheziție in județul Brașov, la domiciliul unei persoane banuite de furt calificat.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Poliție Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “neluarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca”, “nerespectarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca” și “vatamare corporala din…

- Miercuri dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale ai Inspectoratului de Poliție Județean Caraș - Severin, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oravița, au efectuat 3 percheziții domiciliare, in orașul Oravița, la imobilele unor persoane fizice…

- Un bistrițean a fost reținut ieri, iar azi a primit o luna de zile dupa gratii. Asta dupa ce a gasit o metoda pentru a fura bani, cu ”ajutorul” bancomatelor. CARE a fost metoda folosita: Polițiștii bistrițeni au efectuat ieri doua percheziții domiciliare, pe raza municipiului. ”La percheziții au fost…

- Accident in zona Onix, in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații, furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, exista o victima, conștienta. „Persoana ranita este posibil sa aiba o fractura de femur și a fost transportata la spital”,…

- Tot mai mulți șoferi sunt gasiți de oamenii legii, in timpul controalelor, sub influența drogurilor in timp ce conduc. Astfel, vineri, in timpul unei acțiuni a Poliției din Rașnov, au fost depistați trei șoferi care consumasera droguri și conduceau mașina. La ora 8.25, polițiștii au oprit in trafic,…

- Conducatorul unei institutii si un administrator de firma au fost retinuti de politistii din Alba pentru delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata, fiind acuzati ca ar fi creat un prejudiciu in valoare de peste 400.000 de lei, in urma achitarii unor expertize si studii de fezabilitate…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “fals material in inscrisuri oficiale” și “uz de fals”, dosar instrumentat sub coordonarea unitații de parchet competente, in care se va propune…