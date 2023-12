Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas va invita duminica, 17 decembrie, ora 12.30, la ceremonia de dezvelire a grupului statuar Lovinescu–Ierunca. Evenimentul va avea loc in Cotroceni, la intersecția dintre strazile dr. Grigore Romniceanu și dr. Petre Herescu.

- ​​​Primul spital din Romania construit integral din donații și sponsorizari, realizat de Asociația „Daruiește Viața” in curtea Spitalului pentru copii „Marie Curie” din București, a fost inaugurat. Luminile singurului spital pentru copii ridicat in Romania in ultimii 30 de ani au fost aprinse de Vladuț,…

- Luiza Radulescu Pintilie Oricine ai fi, orice varsta ai avea, nu se poate sa nu te emoționeze intalnirea cu un erou adevarat și sa nu te impresioneze povestea sa de viața, despre anii de temnița petrecuți pentru vina de a-i fi spus, ca parinte, propriului copil, in plin regim comunist, ca nu ai de unde…

- Retailerul de moda Primark iși intensifica prezența in Romania prin deschiderea celui de-al treilea magazin al sau in țara, marcand astfel o expansiune rapida și bine primita pe piața locala. Dupa inaugurarea primului magazin in ParkLake Shopping Centre, București, in decembrie 2022, și a celui de-al…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a redus cu un an pedeapsa primita de Cristian Rizea, dupa ce magistrații au constatat ca infracțiunea de spalare de bani s-a prescris. Acum, fostul deputat are de executat o pedeapsa de doar trei ani și opt luni de inchisoare pentru trafic de influența, scrie News.ro.Astfel,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat marți in prima sa vizita la București, a fost primit de Klaus Iohannis, la Cotroceni, de la ora 13.00. Volodimir Zelenski a salutat Garda de Onoare in limba romana. Acesta a spus:”Buna ziua!” Presedintele ucrainean a fost primit cu onoruri militare pe…

- Volodimir Zelenski a ajuns in Romania, in urma cu putin timp. Este prima sa vizita la Bucuresti, la mai bine de un an și jumatate de la inceperea razboiului din Ucraina si dupa ce a facut turul Europei de cateva ori. Va fi primit la Cotroceni de Klaus Iohannis alaturi de care va sustine și […] Source

- Seria documentara „Constructii imposibile cu Daniel Ashville” debuteaza, marti, la National Geographic si prezinta povestile remarcabile ale structurilor care sfideaza sansele si depasesc limitele a ceea ce poate fi realizat, potrivit news.ro.Constructiile considerate initial imposibil de realizat,…