Stiri pe aceeasi tema

- Serghii Sefir, principalul consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost vizat miercuri de o tentativa de asasinat, persoane necunoscute deschizand focul asupra masinii care il transporta, au comunicat autoritatile si politia ucrainene, citate de AFP, Unian si Reuters. „Masina a fost…

- Autoritațile nigeriene au impus luni intreruperea comunicarii in mai multe parți ale statului Sokoto, pe masura ce se raspandește represiunea impotriva rapitorilor inarmați din regiunea de nord-vest a țarii. Bandele de barbați inarmați care cauta plați de rascumparare profitabile, cunoscute…

- Comisia electorala rusa a denunțat sâmbata atacuri cibernetice „din strainatate” care vizeaza resursele sale, în a doua zi a votului legislativ, pentru care autoritațile au facut presiuni asupra giganților internetului, relateaza AFP. Scrutinul, care se desfașoara pâna…

- Van Tri, un tanar in varsta de 28 de ani din Vietnam, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru ca nu a respectat masurile de carantina impuse de autoritați și a transmis coronavirusul mai multor persoane și a provocat moartea unei persoane infectate, informeaza AFP, citata de Agerpres și G4media…

- Autoritatile chineze au anuntat ca au in vedere o noua tinta in cadrul eforturilor pe care le depun pentru a controla excesele din industria de divertisment locala si ca vor reglementa de aceasta data chestiuni asociate stilului muzical K-pop, informeaza DPA. Serviciul chinez de microblogging…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Afganistanului, Kabul, ultimul mare oraș care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane. Diplomații americani au fost evacuați din ambasada lor cu elicopterul, in timp ce mii de deținuți au fost eliberați din cea mai mare inchisoare din țara.

- Uniunea Europeana si NATO au condamnat marti atacul asupra petrolierului Mercer Street, în Marea Oman, soldat cu moartea unui român si a unui britanic, imputat Iranului de catre Statele Unite, iar Bruxellesul îndeamna la ”evitarea oricarei actiuni care ar prejudicia pacea si…

- Fostul judecator ucrainean, Mykola Ceaus, este marul discordiei pentru autoritațile de la Kiev. Biroul Național Anticorupție din tara vecina, NABU, și Serviciul de Securitate isi disputa dreptul de a-l aresta.